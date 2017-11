Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant

Polizisten nahmen am Dienstagmorgen sechs Syrer in Sachsen. Niedersachsen. Hessen und Nordrhein-Westfalen fest. Sie sollen Mitglieder des IS sein. © dpa

Festnahmen

Die Vorwürfe wiegen schwer. Sechs Syrer sollen einen Anschlag auf den Essener Weihnachtsmarkt geplant haben. Am Dienstagmorgen nahm die Polizei die mutmaßlichen Attentäter fest. Sie hatten schon Monate vorher geeignete Ziele ausgespäht.

Berlin. Gut zwei Wochen nach der Verhaftung eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat die Polizei gestern Morgen bei mehreren Razzien sechs weitere syrische Staatsbürger wegen Terrorverdachts festgenommen. Von den Razzien betroffen waren diesmal acht Wohnungen in Sachsen, Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren sollen laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) sein und einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland geplant haben. Der Hessische Rundfunk (HR) meldet unter Berufung auf Ermittlerkreise, es solle sich um den Weihnachtsmarkt in Essen gehandelt haben. Auch in Schwerin standen laut Angaben aus Sicherheitskreisen seinerzeit Weihnachtsmärkte im Fokus der mutmaßlichen Terroristen.