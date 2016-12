Die Kathedrale der koptischen Christen in Kairo ist der Sitz des koptischen Papstes. © dpa

Kairo

Bei einer Explosion nahe der Kathedrale von Kairo sind am Sonntag mehrere Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium sprach von mindestens 20 Toten. Weitere 35 Menschen seien verletzt worden. Die Kathedrale ist der Sitz des koptischen Papstes.

Kairo. Sicherheitskreise berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass eine Bombe in einem Seitengebäude der Kathedrale explodierte. Der Sprengsatz sei wahrscheinlich in das Gebäude geworfen worden. Sonntags findet in der Kathedrale die Messe statt. Der Tatort wurde weitreichend abgesperrt.

Etwa zehn Prozent der Ägypter sind christliche Kopten

Die Kathedrale der koptischen Christen steht im Zentrum der Hauptstadt. Das Gotteshaus ist gleichzeitig Sitz des koptischen Papstes. Schätzungen zufolge sind etwa zehn Prozent der Ägypter christliche Kopten. Das Zusammenleben mit der muslimischen Mehrheit im Land ist größtenteils friedlich, es gibt aber vereinzelt Spannungen.

Erst am Freitag waren sechs Polizisten bei einem Anschlag in Ägyptens Hauptstadt getötet worden, nachdem es in den Monaten zuvor zu keinen größeren Attentaten gekommen war.

Von dpa/RND

