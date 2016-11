Die rechtsextreme „Gruppe Freital“ soll vor einem Jahr Asylbewerberheime sowie Wohnungen von Gegnern in Freital angegriffen haben. © dpa

Generalbundesanwalt

Asylsuchende sowie politisch Andersdenkende waren ihre Anschlagsziele. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen acht Mitglieder der Terrorgruppe „Freital“ erhoben.

München/Freital. Ein Jahr nach einer Anschlagsserie von Rechtsextremen in Freital bei Dresden hat der Generalbundesanwalt laut einem Medienbericht sieben Männer und eine Frau angeklagt. Er wirft ihnen vor, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben, berichteten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und MDR am Montag.

Ermittler gehen von versuchtem Mord aus

Die mehr als 160 Seiten starke Anklageschrift sei den Anwälten in diesen Tagen zugestellt worden. Eine Bestätigung der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gab es zunächst nicht. Von Juli 2015 an hätten die Mitglieder der „Gruppe Freital“ versucht, ihre rechtsextremistische Gesinnung durchzusetzen, indem sie Anschläge begingen.

Ihre Ziele waren demnach Asylsuchende sowie politisch Andersdenkende. So sollen die Verdächtigen unter anderem Asylbewerberheime sowie das Auto eines Stadtrats der Linkspartei angegriffen haben. Dabei kam zwar niemand ums Leben, die Ermittler gehen gleichwohl von versuchtem Mord aus: Die Täter hätten den Tod der Opfer billigend in Kauf genommen, heißt es laut Bericht in der Anklageschrift.

Die Stadt Freital mit etwa 40.000 Einwohnern in der Nähe von Dresden erregte im vergangenen Jahr Aufsehen, als es auf den Straßen zu heftigen Protesten gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in einem ehemaligen Hotel kam. Die Gruppe Freital bildete sich den Angaben zufolge im Sommer und beging eine Serie von zunehmend gefährlichen Anschlägen.

Der letzte ereignete sich in der Nacht auf den 1. November 2015, als die Gruppe eine Unterkunft für Asylbewerber aufsuchte und von außen Feuerwerkskörper an den Fensterscheiben anbrachte. Als sie explodierten, flog Glas aus den geborstenen Fenstern umher.

Von RND/dpa

