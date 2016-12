Prozess gegen Ratko Mladic

Er soll im Jugoslawien-Krieg ungeheuerliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangenen haben, für ihn selbst sei es nur Verteidigung gewesen. Fast 20 Jahre später hat die letzte Runde im Prozess gegen Ex-General Ratko Mladic vor dem Kriegsverbrechertribunal begonnen.

Den Haag. Der „Schlächter des Balkans“ steht seit vier Jahren vor dem UN-Tribunal in Den Haag auch wegen des Völkermords in Srebrenica. Ratko Mladic habe die Muslime auslöschen wollen, sagt die Anklage. Sie will noch diese Woche ein Strafmaß fordern.

Die Ankläger haben vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ihr Schlussplädoyer gegen Mladic begonnen. Der Ex-General sei militärisch hauptverantwortlich für massive Verbrechen, sagte Ankläger Alan Tieger. „Die Beweise sind überwältigend.“

Der Mladic-Prozeß ist der letzte des UN-Tribunals zu den Verbrechen im Bosnienkrieg (1992-1995), in dessen Verlauf mehr als 100.000 Menschen getötet worden waren. Mladic ist wegen des Massenmordes von Srebrenica sowie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in insgesamt elf Fällen angeklagt. Dem 74-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe. Ein Urteil soll im November 2017 verkündet werden.

Adila Suljakovic weint am Grab ihres Sohnes in Potocari. Er starb im Jugoslawien-Krieg.

Im März war der damalige politische Serbenführer, Radovan Karadzic, ein enger Vertrauter von Mladic, für den Völkermord in Srebrenica schuldig gesprochen und zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Unter Leitung von Mladic hatten serbische Einheiten 1995 die damalige UN-Schutzzone Srebrenica überrannt. Danach ermordeten sie rund 8000 muslimische Männer und Jungen. Mladic war nach 16 Jahren auf der Flucht 2011 festgenommen worden.

Der politische Führer der bosnischen Serben im Bürgerkrieg Radovan Karadzic (r.) und sein Militärchef Ratko Mladic (l.).

„Der General führte eine Terror-Kampagne gegen die zivile Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina“, sagte Tieger. Ziel war die sogenannte ethnische Säuberung Bosnien-Herzegowinas, die Entfernung aller Muslime und bosnischen Kroaten.

Ankläger Tieger zeigte Dokumente und Videos und verlas Zeugenaussagen. „Das Leben der Feinde muss unerträglich werden“, zitierte er den Angeklagten. Städte wie Srebrenica oder Sarajewo wurden von den Serben massiv unter Beschuss genommen. „Immer wenn ich nach Sarajewo komme, töte ich jemanden“, hatte Mladic gesagt. Der Angeklagte, gekleidet in einem hellen Anzug, wandte sich bei der Präsentation ab und sah zur Zuschauertribüne.

General Radko Mladic, Kommandant der bosnischen Serben, 1992 in Sarajevo.

Die Anklage will am Mittwoch ihre Strafforderung einbringen. Ab Freitag haben die Verteidiger das Wort. Sie wollen deutlich machen, dass die Serben sich nur verteidigt hätten. Mladic war nach ihrer Darstellung nur ein untergeordneter Offizier ohne Befehlsgewalt.

Von RND/dpa

Den Haag