Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler will die Kommunen bei der Alkoholprävention in die Pflicht nehmen.

© dpa

Nach Testkäufen

An jeder dritten Ecke gibt’s Schnaps für Kinder

Dieses Ergebnis ist alarmierend: In neun von zehn Testkäufen haben Minderjährige in Berlin Alkohol bekommen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist erschüttert und will nun die Kommunen in die Pflicht nehmen.