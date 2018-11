Neuruppin

Wir saßen an der Bushaltestelle in Neuruppin, ich und ein Brandenburger, der Bus kam und kam nicht. Über uns flogen die Gänse in V-Formation. Während die halbe Menschheit aus dem Süden in den Norden pilgert, trainieren die Gänse den Keilflug in umgekehrter Richtung. Die Beständigkeit der Gänse beeindruckte mich. In der menschlichen Welt geht alles den Bach runter, Flüchtlingskolonnen marschieren nach Europa, Klimawandel lässt die Pole schmelzen, Merkel gibt den Parteivorsitz ab, den Gänsen ging das alles am Schnabel vorbei. Hellen Mutes wie jedes Jahr im Herbst bereiteten sie sich zur winterlichen Evakuierung vor.

Warum die Vögel immer in dieser umständlichen V-Formation fliegen, während die Menschen ihre Wanderungen entweder als Menge oder geordnet als Kolonne absolvieren, blieb mir ein Rätsel. Die Wissenschaft behauptet, sie tun das, um die Luftströmung besser zu nutzen; außerdem können die Gänse gar nicht Kolonne fliegen, denn wenn sie es täten, würde ihnen bei einer plötzlichen Vollbremsung der Schnabel im Hintern des Vordermanns stecken bleiben. So eine Konstellation macht ein weiteres Fliegen unmöglich.

„Die Gänse fliegen weg“, sagte ich zum Brandenburger an der Bushaltestelle. „Na und?“, konterte er. „Deprimiert Sie das etwa nicht?“, hakte ich nach. „Nö“, sagte er. „Ist ja jedes Jahr dasselbe. Manche gehen, andere kommen. Eure Gänse aus Sibirien zum Beispiel“, sagte er, drehte sich um und schaute mir direkt in die Augen, als wäre ich wie Nils Holgersson auf sibirischen Gänsen hierhergeflogen.

„Oder kommste aus Polen?“

Wladimir Kaminer ist gebürtiger Moskauer und Autor in Berlin.

Von Wladimir Kaminer