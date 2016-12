Altkanzler Gerhard Schröder.

Empfehlung an die SPD

Altkanzler Schröder lobt Trumps Industriepolitik

Der künftige US-Präsident Donald Trump will sich für mehr Industriearbeitsplätze in den USA einsetzen – und erhält dafür Lob von Gerhard Schröder. In diesem Punkt könne sich die SPD etwas von Trump abgucken, meint der Altkanzler.