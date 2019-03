Algier

Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika verzichtet nach massiven Protesten in der Bevölkerung auf eine erneute Kandidatur. Er verschob zudem die bevorstehende Präsidentschaftswahl, wie am Montag bekannt wurde.

Bouteflikas Wahlkampfleiter hatte vergangene Woche offiziell die Kandidatenunterlagen des amtierenden Präsidenten eingereicht. Bereits die Ankündigung, für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen, löste in Algerien die größten Massenprotesten seit mehr als 20 Jahren aus. Seit drei Wochen gehen Hunderttausende Menschen gegen Bouteflika, der seit 20 Jahren im Amt ist, auf die Straße.

Der 82-Jährige war erst am Sonntag aus der Schweiz nach Algerien zurückgekehrt. Bouteflika hatte sich dort nach offiziellen Angaben medizinischen Routineuntersuchungen unterzogen. Bouteflika sitzt seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 im Rollstuhl und tritt kaum noch öffentlich auf.

Am Montag setzten Schüler, Richter und Anwälte ihre Proteste fort. Auch immer mehr Eigentümer kleinerer Läden schlossen sich dem Generalstreik an, so wie auch Mitarbeiter öffentlicher Unternehmen. Auch religiöse Autoritäten schlossen sich den Protesten in Algerien an und erhöhten damit den Druck auf den Präsidenten und sein Umfeld.

Von RND/dpa/AP