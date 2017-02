US-Präsident Donald Trump will Alexander Acosta zum nächsten Arbeitsminister der USA machen.

Kabinett

Alexander Acosta soll US-Arbeitsminister werden

Donald Trump will Alexander Acosta zum nächsten Arbeitsminister der USA machen. Das sagte der US-Präsident am Donnerstag in Washington. Der frühere Bundesanwalt, gegenwärtig an der Universität von Florida tätig, ist ein erfahrener Arbeitsrechtler. Er wäre der erste Latino in Trumps Kabinett.