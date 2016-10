Medienbericht

Müssen sich Leipziger Justizbedienstete nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Al-Bakr Fahrlässigkeit vorwerfen lassen? Die Familie des Toten besteht wohl auf einer staatsanwaltschaftlichen Untersuchung.

Leipzig/Dresden/Hamburg. Die Familie des toten Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr will gegen Beamte der sächsischen Justiz Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung erstatten. Dies habe der deutsche Anwalt der Familie bestätigt, berichteten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR.

Der mutmaßliche Terrorist hatte sich in der vergangenen Woche in seiner Zelle in der Untersuchungshaft in Leipzig erhängt. Hinterher hatte es Kritik an den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Leipzig gegeben. Man müsse prüfen, ob die Behörden fahrlässig handelten, als sie Al-Bakr in einem gewöhnlichen Haftraum allein ließen und nur alle 30 Minuten nachsahen, obwohl der Inhaftierte bereits die Lampe inseinem Haftraum zerstört und an den Steckdosen manipulierthatte, sagte der Leipziger Anwalt der Familie, Alexander Hübner, der Zeitung und den beiden Sendern.

Experimentierte Al-Bakr in einem Leipziger Hotel mit Sprengstoff?

Gleichzeitig gibt es neue Hinweise, wonach die Polizei schon früher auf Al-Bakr hätte aufmerksam werden können. Wie die „Spiegel“ berichtet, experimentierte er schon Wochen vor der Festnahme und seinem späteren Suizid in Leipzig mit Sprengstoff. Darauf wiesen Spuren hin, die der 22-jährige Syrer Ende August in einem Apartmenthotel der Messestadt hinterlassen habe, meldete das Magazin.

Demnach wurde die Einrichtung durch das Hantieren mit Chemikalien stark beschädigt. Fotos aus der Küche zeigten Rußspuren, braune Flecken wie von Flammen an der Abzugshaube und Spuren am Spülbecken wie von Säureschäden, heißt es in dem Bericht. Der Hotelbesitzer habe nach Al-Bakrs Verschwinden Anzeige erstattet. Allerdings habe die Polizei den Vorfall lediglich als Sachbeschädigung eingestuft.

Von dpa/afp/RND

