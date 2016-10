Bruder des Terrorverdächtigen

Dschaber al-Bakr hat sich erst in Deutschland islamistisch radikalisiert. Das jedenfalls behauptet sein Bruder in einem Telefonat mit dem „Spiegel“.

Hamburg. Der tote Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr soll erst hierzulande zum IS-Anhänger geworden sein. Das sagte sein Bruder Alaa al-Bakr dem „Spiegel“. „Mein Bruder hat sich in Deutschland radikalisiert“, so Alaa al-Bakr in einem Telefonat aus Syrien. Sein zehn Jahre jüngerer Bruder habe sich im Internet Horrorvideos angesehen.

Ein Berliner Imam habe ihn zudem einer Gehirnwäsche unterzogen, so Alaa Al-bakr. Der Imam habe den jungen Mann aufgefordert, zurück nach Syrien zu gehen und dort zu kämpfen. Im September 2015 sei Dschaber al-Bakr dann nach Syrien gereist und habe sich in Rakka der Terrormiliz „Islamischer Staat“ angeschlossen, sagt Alaa al-Bakr. Er kämpfe jetzt für den IS, soll Jaber al-Bakr seinen Angehörigen mitgeteilt haben. Kurz darauf habe die Familie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Zurück nach Deutschland sei al-Bakr erst „irgendwann in den vergangenen beiden Monaten gekommen“. Alaa al-Bakr will nicht glauben, dass sein Bruder einen Anschlag begehen wollte. „Ich habe meinen Bruder erzogen. Er hätte niemals einen Anschlag begangen. Das ist eine Lüge“, so Alaa al-Bakr.

Von RND

Hamburg