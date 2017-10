Der in der Türkei geborene deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli wird nicht an sein Geburtsland ausgeliefert.

© AP

Ministerrat hat entschieden

Akhanli wird nicht an Türkei ausgeliefert

Der türkischstämmige Schriftsteller Dogan Akhanli aus Köln wird von Spanien nicht an die Türkei ausgeliefert. Das teilte das spanische Justizministerium am Freitag in Madrid mit.