Berlin

Die Sonne scheint in das Berliner Büro von Grigorios Aggelidis – mit einer Fernbedienung versucht er den Rollladen runterzufahren. So ganz hat er den Dreh allerdings noch nicht raus – er muss sich erst mal an den Bundestag gewöhnen.

Erst seit einem Jahr ist er gewählter Abgeordneter der FDP. „Vom Stierkampf zu reden, ist etwas anderes, als in der Arena zu stehen“, zitiert er ein Sprichwort und ist überzeugt, er hätte sich gut vorbereitet: „Als sehr wahrscheinlich war, dass ich aufgrund meines Listenplatzes in den Bundestag kommen werde, habe ich mich gut darüber informiert, was mich erwartet.“ Dabei ging es nicht nur um den neuen Ar­beitsplatz, sondern auch um die Fraktion. Immerhin hatte es die FDP bei der Wahl 2013 nicht in den Bundestag geschafft. Doch in Sachen Parteikollegen gab es für den FDP-Mann keine Überraschung: „Die Zusammenarbeit mit der jungen teamorientierten Fraktion ist spannend.“

FDP-Positionierung im Bundestag anders als in Niedersachsen

Allerdings läuft die inhaltliche Positionierung etwas an­ders als im niedersächsischen Landtag. Dort ziehen FDP und Grüne in der Opposition an einem Strang – auf Bundesebene wird die FDP häufig von den Grünen für ihre konservativen Sichtweisen hinsichtlich der EU- und Flüchtlingspolitik kritisiert. Für Aggelidis ist das Bündnis zwischen den Oppositionsparteien allerdings noch nicht vom Tisch: „Es ist eine Frage der Zeit und des Kennenlernens. Trotz der inhaltlichen Unterschiede in vielen Politikfeldern spielt sich das in Berlin ein. Auch wenn sie der politische Gegner für uns sind, arbeiten wir konstruktiv zusammen, da wo es sinnvoll ist.“

Aggelidis schießt gegen GroKo

Dabei ginge es in erster Linie um die Themensetzung. „Die Situation in unserem Land ist die Folge schlechten Regierens“, schießt er gegen die Große Koalition. Wenn die Menschen allerdings realisieren würden, dass man ihre Sorgen ernst nehme, würden sie auch mitziehen. „Dann verliert man sie nämlich nicht“, ist er überzeugt. Gerade in der Migrationsfrage sei man eindeutig falsch vorgegangen. „Viel zu häufig werden Menschen, die sich gut in unsere Gesellschaft eingebracht haben, abgeschoben. Menschen, die sich aber falsch verhalten haben, dürfen bleiben. Das ist nicht richtig und bestärkt mich in der An­nahme, dass wir unbedingt ein modernes Einwanderungsgesetz brauchen“, so der Parlamentarier.

Grigorios Aggelidis * 19. August 1965 in Hannover. Aggelidis wuchs als Sohn grie­chischer Einwanderer auf. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er in Griechenland. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Danach wechselte er in die freie Wirtschaft. Seit Februar 2012 ist Aggelidis FDP-Mitglied, von Januar 2016 bis Juni 2017 war er Schatzmeister der FDP Neustadt am Rüben­berge. Für den FDP-Mann ist es die erste Legislaturperiode im Bundestag.

Er versteht sich als Anwalt und Fürsprecher der Wähler und will deswegen genau zuhören. Ein Satz, den man nicht selten von Abgeordneten hört, aber bei Aggelidis hat man das Gefühl, dass der politische Idealismus noch nicht einer Floskel gewichen ist. Er sagt über sich selbst, er sei in der Wirtschaft und im Ehrenamt groß geworden. Politik sei für ihn die Leidenschaft, etwas zu verändern: „Die Wähler erwarten gar nicht, dass ich sofort zu jedem Thema die passende Lösung habe. Aber sie erwarten, dass ich sie ernst nehme und ihre Themen in Berlin anspreche.“ Und welche Themen bewegen Hannover? Da muss der FDP-Mann nicht lange überlegen: „An uns wird der Wunsch nach einem Spurwechsel in der Flüchtlingspolitik he­rangetragen. Bei der Familienpolitik müssen zum Beispiel die Bedingungen und die Beantragung beim Elterngeld und beim Kinderzuschlag leichter werden, unter anderem durch die Digitalisierung.“ Aber es werden nicht nur konkrete Forderungen an ihn herangetragen, sondern auch der Wunsch, dass man selbst Lösungsvorschläge liefert. „Es gilt nicht zu jammern, sondern die Probleme anzupacken“, sagt Aggelidis.

Jammern ist schließlich auch schwierig, wenn man sich als Partei dazu entschieden hat, die Koalitionsverhandlungen abzubrechen und in die Opposition zu gehen: „Wenn ich mir das Regierungschaos an­schaue, ist mir eine ehrliche Oppositionsarbeit lieber. Das ist auch die Rückmeldung aus meinem Wahlkreis.“

Von Mandy Sarti