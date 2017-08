Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag.

Interview mit Sahra Wagenknecht

„Agenda-Politik hat Ängsten den Boden bereitet“

Sahra Wagenknecht (48) ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Die in Jena geborene Volkswirtin trat 1989 kurz vor dem Mauerfall in die SED ein, wurde in den 1990ern Sprecherin der kommunistischen Plattform der PDS. Seit 2009 ist Wagenknecht Abgeordnete im Bundestag, seit 2015 als eine von zwei Fraktionsvorsitzenden.