Hamburg

In einer Großen Anfrage an den Hamburger Senat hat die Alternative für Deutschland die politische Neutralität der Lehrer in der Hansestadt in Frage gestellt und ihnen „Hetze, Stimmungsmache und Falschbehauptungen“ vorgeworfen. Dazu hatte die Partei im April einige Beispiele vorgelegt, in denen sich Lehrer und Schulleiter nach Ansicht der AfD nicht neutral verhalten hätten.

Unter anderem wird einer Geschichtslehrerin „parteipolitische Einflussnahme zulasten der AfD“ vorgeworfen. Proteste von Schülern gegen die Partei auf Schulveranstaltungen seien seitens der Lehrer nicht rechtzeitig unterbunden worden. Auch seien Arbeitsblätter verteilt worden, die „stark abwertend verzerrte oder unverhältnismäßig tendenziöse Aussagen“ enthalten hätten.

Melde-Plattform für kritische Lehrer

Obwohl die Schulbehörde in einzelnen Fällen eingegriffen hatte, gab sich die Partei mit der Antwort des Senats auf die Anfrage offenbar nicht zufrieden. Auf ihrer Webseite verkündete die Hamburger AfD-Fraktion am Montag, eine Online-Meldeplattform einrichten zu wollen. Im Netz sollen Lehrer, Schüler und Eltern die Möglichkeit erhalten, ähnliche Vorfälle zu melden. Diese sollen dann an die Schulbehörde herangetragen werden.

Die Hamburger Schulbehörde hat den Vorstoß der Partei scharf kritisiert und sich gegen eine solche Plattform ausgesprochen. Kinder würden so zu Denunzianten gemacht, sagte ein Behördensprecher dem Radiosender 90,3.

Von RND/mkr