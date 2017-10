AfD verzichtet zunächst auf Sitzungssaal im Reichstag

Die AfD-Spitze kann gut damit leben, nicht mit der Fraktion in einen der Reichstagstürme zu ziehen. © dpa

Bundestagsfraktionen

Die Alternative für Deutschland wird mit ihrer Bundestagsfraktion zunächst keinen Saal in einem der Türme des Reichstags nutzen. Stattdessen geht’s für die Abgeordneten in das Jakob-Kaiser-Haus. „An einem Turm hängt nicht die Sacharbeit“, sagte Parteisprecher Christian Lüth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Sitzungssaal im Jakob-Kaiser-Haus befindet sich in der Nachbarschaft der künftigen AfD-Abgeordnetenbüros. Für die noch 92 Fraktionsmitglieder stellt die Bundestagsverwaltung zunächst 70 Räume zur Verfügung. Bis zum Jahresende sollen die restlichen Büros geräumt sein. Auch die Abgeordneten der FDP-Fraktion soll in das Gebäude in der Dorotheenstraße 93 einziehen.

Die vier Türme des Reichstags werden zurzeit von den vier Fraktionen des alten Bundestags genutzt. In der vorvergangenen Legislaturperiode hatten sich Linke und Grüne einen Turm geteilt. Das könnte sich nun wiederholen, wenn die FDP auf einem eigenen Turm besteht.

Von Jan Sternberg/RND