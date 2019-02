Berlin

Die AfD hat in der Affäre um dubiose Wahlkampfspenden offenbar erneut geschummelt. Nach gemeinsamen Recherchen von „Spiegel“ und „Report Mainz“ soll die Partei dem Bundestag eine zumindest teilweise falsche Spenderliste übermittelt haben.

Konkret geht es dabei um Spenden aus dem Jahr 2017. Die heutige Fraktionschefin Alice Weidel hatte insgesamt rund 130.000 Euro an Spendengeldern für den Wahlkampf eingenommen – ein großer Teil davon stammt aus der Schweiz.

An der Glaubwürdigkeit eben dieser Spender wird nun zunehmend gezweifelt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Konstanz dem „Spiegel“. Die Recherchen ergeben außerdem: Einige mutmaßliche Spender bestreiten mittlerweile, tatsächlich Geld an die Partei gegeben zu haben. Sie hätten sich vielmehr in die Liste eingetragen – gegen Bezahlung.

AfD-Referent vermutet Komplott gegen seine Partei

Wer die Unterzeichner zu den Falschangaben bewegt hat und wer letztlich die Strippen in der Affäre gezogen hat, ist noch unklar. Hierzu wollte sich die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf laufende Ermittlungen laut Bericht nicht äußern.

Innerhalb der AfD ist man sich uneins, wie mit den neuen Vorwürfen umzugehen ist. Während der AfD-Sprecher jegliche Auskünfte ausschließt, äußert sich der Pressereferent von Weidel im Medienbericht mit einer eigenen These: „Es wird immer deutlicher, dass hier ein Parteikonto eines Kreisverbands kontaminiert wurde, um Frau Weidel und der AfD zu schaden.“

Von RND/lf