AfD hetzt mit gefälschtem Foto im Internet

Berlin. Es passt perfekt ins (Welt-)Bild der Rechtsaußenpartei: Eine verstört dreinblickende, blonde Frau mit zerzauster Frisur – umringt von einer aufgebrachten, augenscheinlich arabisch anmutenden Männermenge. Links oben der Text: „Weißt Du noch ...? Silvester ...!“ – eine Anspielung auf die sexuellen Übergriffe der Neujahrsnacht 2016/17 in Köln. Dazu die Aufforderung, die AfD zu wählen.

Das Problem ist nur: Bis auf den volksverhetzenden Kontext ist alles an dem AfD-Plakat gefälscht. Die Frau ist weder verängstigt, noch steht sie umringt von Männern in Köln. Die Aufnahme der britischen Blondine, die hauptberuflich Model ist und auf den Namen Danica Thrall hört, stammt nach Recherchen von bild.de und DFRLab aus dem Jahr 2010. Der Bildhintergrund hingegen ist aus dem Jahr 2011 und bildet den Moment ab, als die amerikanische Fernsehjournalistin Lara Logan live vom Tahrirplatz im ägyptischen Kairo berichtete und dabei tatsächlich sexuell belästigt und missbraucht wurde. Logans Kopf wurde jedoch per Bildbearbeitung durch das Gesicht des Glamourmodels Thrall ersetzt.

Das ursprüngliche Foto von Danica Thrall aus dem Jahr 2010. Quelle: Screenshot RND

Nach Bild-Informationen wurde die Fälschung Anfang September in einem Forum verbreitet. Es dauerte keine zwei Wochen, bis das Hetzmotiv erstmals auf einer offiziellen AfD-Seite im Internet auftauchte – unter anderem wurde das Motiv auch vom Ex-AfD-Bundestagskandidat Thomas Matzke verbreitet. Der kommentierte das Bild mit folgenden Worten: „Liebe Wähler, erinnert Euch an den #Silvester in #Köln und viele andere #Vergewaltigungen von Frauen in #Deutschland – wählt am 24.09. #AfD+!“ Und auch andere Gliederungen der Rechtsausleger, die den Medien immer so gern die Verbreitung von Unwahrheiten unterstellen, steuerten saftige Kommentare bei: „Schluss mit #Gewalt und #Massenvergewaltigungen von Frauen in #Deutschland! Schluss mit ,#Willkommenskultur-‘ und links-rot-grünem ,#Multikulti-Wahn‘!“ oder „Zahltag für die politisch verantwortliche Merkeltruppe und alle Konsensparteien, die mitgemacht haben“.