AfD bekommt 400 Millionen vom Staat

Der Einzug in den Bundestag beschert der AfD stattliche Summen. Nach einer Berechnung der Rheinischen Post bekommt die AfD in den kommenden vier Jahren voraussichtlich 400 Millionen Euro für ihre Arbeit im Bundestag und den Landesparlamenten.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: Im Bundestag bekommen künftig 92 AfD-Abgeordnete Diäten, Kostenpauschalen und Mitarbeiter-Finanzierungen von mehr als 38 Millionen Euro jährlich. Dazu kommen mehr als 18 Millionen Euro für die Arbeit der Fraktion und deren Beschäftigte. Für die vierjährige Wahlperiode summiert sich das auf insgesamt 225 Millionen Euro.

Dazu kommen die Gelder, die die AfD in den Landesparlamenten bekommt. Alle Abgeordneten und Fraktionen der Partei in den Landtagen kommen demnach derzeit auf insgesamt 36 Millionen Euro jährlich. Zieht die AfD, wie aktuelle Umfragen nahelegen, auch in die Parlamente in Niedersachsen, Bayern und Hessen ein, ergibt sich über die nächsten vier Jahre eine Gesamtsumme von 400 Millionen Euro.

Der AfD-Abgeordnete Frank Pasemann schreibt polemisch auf Twitter:

Was die #AfD in vier Jahren erhält ist weniger als der vergeudete Netto-EU-Beitrag Deutschlands von zwei Monaten.https://t.co/JtCl7mq5nP — Frank Pasemann 🇩🇪 (@Frank_Pasemann) October 10, 2017

Die Regelsätze gelten für alle Parteien gleichermaßen. So sind die Grundsätze für die Versorgung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag im Artikel 48 Abs. 3 des Grundgesetzes festgelegt.

