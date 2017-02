Umstrittener Politiker

Der AfD-Bundesvorstand will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten. Wie es in Parteikreisen hieß, wurde dieser Beschluss mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst.

Berlin. Höcke hatte am 17. Januar bei einem Auftritt in Dresden eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert. Mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte er: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“

Mit diesen Aussagen löste Höcke breite Kritik aus, auch in seiner eigenen Partei. AfD-Chefin Frauke Petry bezeichnete ihn als „Belastung für die Partei“. Der Bundesvorstand sprach sich auch für Ordnungsmaßnahmen gegen den Thüringer Parteichef aus, weil er mit seiner Rede dem Ansehen der AfD geschadet habe.

Zwar war von einem Rauswurf zunächst keine Rede. Aber auf Nachfrage erklärte Petry schon da, dass ein Parteiausschluss des Thüringer AfD-Vorsitzenden noch nicht vom Tisch sei. Die vom Bundesvorstand beschlossenen Ordnungsmaßnahmen könnten alles sein – „von einer Abmahnung bis hin zu einem Parteiausschluss“.

Am Montag meldete die Nachrichtenagentur dpa dann, dass der AfD-Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten wolle. Dieser Beschluss sei in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst worden. Die Nachrichtenagentur berief sich auf Parteikreise.

Mehr dazu in Kürze.

Von dpa/RND