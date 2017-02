Auch wenn es sehr danach klingt: AfD-Mann André Poggenburg bestreitet, sich am Nazi-Vokabular bedient zu haben.

© imago

Verstörende Rede in Magdeburg

AfD-Mann Poggenburg kritisiert „Wucherung am deutschen Volkskörper“

Erst die skandalöse Rede von AfD-Mann Björn Höcke, nun legt Sachsen-Anhalts Fraktionschef André Poggenburg noch einmal kräftig nach, indem er sich wie schon sein Parteikollege schamlos am Nazi-Jargon bedient: So geschehen am Freitag im Landtag in Sachsen-Anhalt.