AfD-Kandidat Glaser kandidiert zum vierten Mal

Stellvertreter des Bundestagspräsidenten

Alle Parteien konnten ihre Kandidaten ins Amt bringen, nur die Rechtspopulisten nicht. Die Rechtspopulisten scheiterten in drei Wahlgängen. Jetzt wollen sie es im vierten Anlauf schaffen und ihren Kandidaten zu einem der Stellvertreter des Bundestagspräsidenten wählen lassen.

Berlin. Die AfD-Fraktion im Bundestag will ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Albrecht Glaser, erneut zur Wahl stellen. Fraktionschef Alexander Gauland sagte am Mittwoch in Berlin, dies sei nach Beratungen in der Fraktion entschieden worden.

Glaser hatte bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages am Dienstag die notwendige Mehrheit in drei Wahlgängen deutlich verfehlt. Seine Kandidatur war wegen islamfeindlicher Äußerungen bei allen anderen Fraktionen auf heftigen Widerstand gestoßen.

Gauland sagte, man wolle vor einem weiteren Wahlgang den anderen Fraktionen im Bundestag Gelegenheit geben, mit Glaser ins Gespräch zu kommen. Der AfD-Kandidat biete an, ihnen seine Position zum Islam zu erklären.

Jede der im Parlament vertretenen Parteien erhält einen Vizeposten. Bisher war es üblich, dass die Stellvertreter fraktionsübergreifend gewählt werden. Glaser stößt aber eben dort auf Ablehnung.

Von dpa/RND