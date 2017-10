AfD-Fraktion schließt Spitzenkandidatin aus

Landtagswahl Niedersachsen

Wenige Tage vor der Landtagswahl hat die AfD-Fraktion im Göttinger Kreistag die niedersächsische Spitzenkandidatin der Partei, Dana Guth, ausgeschlossen. Guth ist zudem die dortige Kreisvorsitzende der AfD.

Göttingen. „Zu große Differenzen in der Zusammenarbeit veranlassten uns zu diesem Schritt“, so der Fraktionsvorsitzende Frank Rathmann. Guth halte sich nicht an die Fraktionsdisziplin, schilderte er und berichtete von „Disputen“ und „Stress“ innerhalb der Fraktion.

„Da kann ich nur drüber lachen“, kommentierte Guth den Ausschluss. Der sei „völlig außerhalb von Recht und Satzung“. Sie werde vor dem Verwaltungsgericht dagegen vorgehen. Kritik am Vorgehen Rathmanns übte der AfD-Landesvorsitzende Armin Paul Hampel. „Das geht gar nicht. Der hat eine Macke“, sagte Hampel dem „Göttinger Tageblatt“.

Die 47-jährige gebürtige Brandenburgerin gehört zu den Kritikern des AfD-Landesvorsitzenden Hampel. Gegen ihn hatte sie im März eine Kampfabstimmung um den AfD-Landesvorsitz verloren.

Von RND/mib/HAZ/GT