AfD-Chef Meuthen rückt ins EU-Parlament nach

Bundeswahlleiter bestätigt

Nun also doch: AfD-Chef Jörg Meuthen gibt seinen Fraktionsvorsitz im Landtag von Baden-Württemberg auf und wechselt ins Europaparlament nach Straßburg. Allerdings: So ganz geht er nicht.

Stuttgart. Für AfD-Chef Jörg Meuthen ist der Weg frei für einen Einzug ins Europaparlament. Wie der Bundeswahlleiter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, ist Meuthen der aktuelle Nachrücker für den Parlamentssitz, den Beatrix von Storch nach ihrem Wechsel in den Bundestag abgeben musste.

Das Verfahren über die Berufung eines Listennachfolgers sei aber noch nicht abgeschlossen, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Sie bestätigte, dass zuvor die AfD-Landeschefs von Baden-Württemberg und Niedersachsen, Marc Jongen und Paul Hampel, wegen ihres Bundestagsmandats auf den Parlamentssitz verzichtet hatten. Nachrücker sei Meuthen.

Mandatsinhaberin von Storch war am 24. September in den Bundestag gewählt worden. Sie hatte deshalb ihr Mandat im EU-Parlament abgeben müssen. Meuthen hat bisher nicht offiziell bestätigt, dass er tatsächlich in das Europaparlament wechseln will. Allerdings habe er nach über die Pläne inzwischen seine Fraktion informiert.

Dem Vernehmen nach will er seinen Fraktionsvorsitz in Baden-Württemberg zwar abgeben, aber Landtagsabgeordneter bleiben – bei Verzicht auf seine Diät als Landtagsabgeordneter. Als Nachfolger für den Fraktionsvorsitz ist der AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Gögel im Gespräch.

Wie aus Parteikreisen verlautete, informierte Meuthen am Montag zunächst den Fraktionsvorstand über die Pläne. Am Dienstag wollte er auch den Rest der Fraktion und die Parteimitglieder einweihen. Die AfD-Fraktion hat für den Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt, um die Öffentlichkeit über Personalfragen zu informieren.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reagierte mit Kopfschütteln auf die Pläne. Dies sei ein „merkwürdiger Umgang mit dem Wählerwillen“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Der Herr Meuthen führt hier große Reden, und jetzt ist er nicht so richtig gelandet (in Stuttgart) und geht nach Europa. Was sich personell bei dieser Partei immer so tut, das kann einen nur erstaunen.“

Mit Blick auf Meuthens Doppelfunktion in zwei Parlamenten sagte der Grüne Kretschmann: „Sie (die AfD-Politiker) werfen anderen vor, dass sie den Kragen nicht vollbekommen, aber irgendwie verwechseln sie den anderen mit sich selber.“

Von dpa/RND