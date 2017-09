AfD-Abgeordnete wenden sich von Petry ab

+++Newsblog

Zwei Tage nach der Bundestagswahl gehen die Gespräche der Parteien weiter. AfD, Grüne, CSU und CDU, SPD sowie Linke kommen am Dienstag zu Fraktionssitzungen zusammen. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie in unserem Newsblog.

Hannover. Ebenso wie am Montag macht auch heute die AfD den Anfang. Am Dienstag nach der Bundestagswahl kommt die Bundestagsfraktion um 11 Uhr in Berlin zusammen. Es folgen die CSU-Landesgruppe, und die Grünen. Das erste Statement gibt es gegen 13.15 Uhr von den Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Auch der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, wird sich kurz danach äußern. Im Laufe des Tages folgen dann Union und SPD.

Von RND