Der AfD-Abgeordnete Christian Blex trifft den Großmufti von Syrien

© Twitter/@ChristianBlex

Damaskus

AfD-Abgeordnete treffen Assad-Unterstützer

Eine Delegation der AfD ist nach Syrien gereist um sich „ein Bild von der Situation zu machen“. In Damaskus trafen die Landtags- und Bundestagsabgeordneten den syrischen Großmufti Ahmed Hassun. Er hatte in der Vergangenheit damit gedroht, Attentäter in den Westen zu schicken.