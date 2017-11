Ägyptisches Militär fliegt Angriffe gegen mutmaßliche Terroristen

Nach Anschlag auf Moschee

Der Anschlag auf eine Moschee auf der Sinai-Halbinsel mit über 230 Toten war einer der verheerendsten in der jüngeren Geschichte Ägyptens. Als Reaktion darauf hat nun das Militär eine Offensive gegen mutmaßliche Terroristen begonnen.

Kairo. Am Freitagabend hatte Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi in einer Fernsehansprache eine „harte Antwort“ angekündigt. Bereits in der Nacht zum Samstag flogen ägyptische Kampfjets Angriffe gegen vermutete Verstecke der Terroristen auf der Sinai-Halbinsel. Dabei seien mehrere Terroristen „eliminiert“ worden, wie die Online-Zeitung „Al Ahram“ unter Berufung auf Militärsprecher berichtete,

Mehrere Angreifer hatten am Freitag mit Sprengsätzen und Schusswaffen eine Sufi-Moschee im Norden der Sinai-Halbinsel angegriffen. Mindestens 235 Menschen starben laut einer Erklärung des zuständigen Staatsanwalts bei dem Angriff, 109 Weitere seien verletzt worden.

Der Imam der Al-Radwah-Moschee im Distrikt Bir el-Abed sagte der Nachrichtenseite „Al-Masry al-youm“, dass es Explosionen gegeben habe, als er die Kanzel zur Freitagspredigt hinaufgehen wollte. Anschließend sei Panik ausgebrochen, Gläubige hätten teilweise versucht, die Moschee durch die Fenster zu verlassen, sagte Imam Mohammed Razik. Die Angreifer eröffneten schließlich das Feuer auf die Flüchtenden.