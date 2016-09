Ein US-Polizist sichert einen Tatort. Foto: Larry W. Smith/Archiv/Illustration

Kriminalität

Acht Verletzte bei Messerattacke in Minnesota

Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota acht Menschen mit einem Messer verletzt. Ein Polizist habe den Mann am Samstagabend (Ortszeit) erschossen, berichtete der Sender CNN.