Soll sich massiv bereichert haben; Südafrikas Präsident Jacob Zuma.

© dpa

Südafrika

ANC berät über Absetzung von Präsident Zuma

Südafrikas Regierungspartei ANC will am Montag über eine vorzeitige Abberufung von Staatschef Jacob Zuma entscheiden. Dazu wurden Mitglieder des Nationalen Exekutivrats, einem Schlüsselgremium des ANC, zu einer Sondersitzung in Pretoria einberufen.