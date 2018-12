Der Angriff gegen ihre Gegner: "Ich habe gelesen, was ich bin: Mini, eine Kopie, ein einfaches Weiter so." sagt Kramp-Karrenbauer. "Ich stehe hier, als das was ich bin", sagt sie und führt auf: als Mutter, als ehemalige Innenministerin, Sozialministerin und Ministerpräsidentin, die 18 Jahre Regierungserfahrung habe. Sie habe in diesen 18 Jahren "gelernt was es heißt zu führen". Dabei komme es "mehr auf die innere Stärke als auf die äußere Lautstärke an", sagt sie. Ein Haken gegen Merz. Sie habe Wahlkämpfe nicht gewonnen, "obwohl ich so bin wie ich bin. Sondern weil ich so bin wie ich bin." Anschließend zählt sie die Wahlkämpfe des kommenden Jahres auf. Habe ich auf dem Schirm, ist das Signal.