Sicherheitskräfte bewachen den Schrein nach dem IS-Anschlag.

IS bekennt sich

75 Tote bei Anschlag auf pakistanischen Schrein

Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz Islamischer Staat hat in einem sufistischen Schrein in Pakistan 75 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Rund 200 weitere Gläubige wurden bei der Explosion in der Stadt Sehwan verletzt. Der Mann hatte seine Sprengstoffweste gezündet, als Hunderte Gläubige gerade einen mystischen Tanz aufführten.