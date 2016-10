Küstenwache

Die Italienische Küstenwache und Schiffe unterschiedlicher Hilfsorganisationen haben am Sonntag mehr als 500 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahrt.

Rom. Italienische und andere Schiffe haben am Sonntag im Mittelmeer vor Sizilien 534 Bootsflüchtlinge gerettet. Sie seien auf vier Schlauchbooten und fünf weiteren kleinen Booten unterwegs gewesen, so die italienische Küstenwache, die die Einsätze koordiniert.

An den Rettungen war auch ein Schiff der europäischen Mittelmeermission EUNAVFORMED beteiligt sowie Schiffe der Organisationen Ärzte ohne Grenzen, Moas, Save the Children und ein Handelsschiff. In diesem Jahr sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bis einschließlich 28. September 132.044 Bootsflüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien gekommen, fast genau so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum (132.071).

Von RND/dpa