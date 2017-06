Lustig, skurril, überraschend

Am Wahltag in Großbritannien liegt die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May in den Umfragen weiter vorn, der Abstand zu Labour verringert sich aber. Diese lustigen, berührenden und überraschenden Fakten zur Wahl erleichtern das Warten aufs Ergebnis.

Babys, Hunde und Pferde in britischen Wahllokalen

Die wirklich harte Entscheidung an diesem Wahltag in Großbritannien ist für manch einen: lieber den Hund oder das Baby mit ins Wahllokal nehmen? Unter den Hashtags #babiesatpollingstations (Babys in Wahllokalen) und #dogsatpollingstations (Hunde in Wahllokalen) posten zahlreiche Briten Fotos ihrer Begleiter auf Twitter oder Instagram, nachdem sie ihr Kreuzchen gemacht haben.

Mal was anderes zu den Wahlen #dogsatpollingstations pic.twitter.com/UjkPi2PC1Y — Henriette Engbersen (@henrietteengbe2) June 8, 2017

Mavis knows what day it is! Dramatic stare into the distance for added reflection #DogsAtPollingStations #GE2107 🐶✏️❌ @DogsTrust pic.twitter.com/uXKXESDBdp — Hannah Ingram (@H_Ingram) June 8, 2017

Meet Ozzy. He is a Romanian immigrant. He loves the smell of democracy in the morning. His favourite food is post.#dogsatpollingstations pic.twitter.com/yV6m8NAeww — Dave Briggs ☕🍒 (@xtaldave) June 8, 2017

Dabei geht der Online-Trend diesmal eher zum Baby. Sie wollten ihren Kleinen schon früh beibringen, dass Wählen wichtig ist, schrieben viele Mütter und Väter in sozialen Netzwerken.

Me: I'm going to vote.

Baby: Can I vote?

Me: Not for 17 years.

Baby: Pfft. I'll just eat your polling card instead. #babiesatpollingstations pic.twitter.com/fwnSErwX9r — Jessica Metheringham (@PoliticalQuaker) June 8, 2017

If I can get out and vote with twins in tow, you can too. Off you pop! #Vote2017 #votelabour #babiesatpollingstations pic.twitter.com/9tAxGgvTfB — Jen Wright (@inkycollective) June 8, 2017

Apparently #dogsatpollingstations is trending. Can we make #babiesatpollingstations trend too?? We are voting for their future after all. pic.twitter.com/ONxT5lb4Gq — Mandy Johnson (@MsMandyJ) June 8, 2017

Beim EU-Referendum 2016 hatten Hundebesitzer begonnen, ihre Vierbeiner neben dem Wahllokal-Schild zu fotografieren und die Bilder ins Netz zu stellen. Wer keinen Hund hatte, brachte oft andere Haustiere mit. Pferde, Ratten und Schildkröten können schließlich auch mit zur Wahl.

Bahnwaggons, Bücherbusse und Bars: Die Briten gehen überall wählen

Um ihr Kreuzchen bei der Parlamentswahl zu machen, müssen die Briten nicht unbedingt eine schnöde Schule oder Gemeindehalle aufsuchen. Als Wahllokale dienen am Donnerstag auch Bahnwaggons, Bücherbusse, ein Nagelstudio – und sogar Pubs. Im „Fox & Hounds“ in Oxfordshire war das erfrischende Bier nach Erledigen der Wählerpflicht nicht weit (manche Pubs geben sogar unter dem Motto "Vote This Year - Get Free Beer" allen Erstwählern ein Bier aus). Andere Bürger konnten nebenbei noch eine Maschine Wäsche waschen oder Kalorien abtrainieren: Auch eine Münzwäscherei und Fitnesscenter wurden zu Wahllokalen umfunktioniert.

Die Kandidaten im „Anchorman“-Format

Wer die Filmkomödie „Anchorman – Die Legende kehrt zurück“ gesehen hat, dürfte diese Szene nicht vergessen haben: Fünf Nachrichten-Teams treten in einem blutigen Kampf gegeneinander an. Jetzt hat die BBC die Szene genommen und die Köpfe einflussreicher Politiker wie Theresa May, Jeremy Corbyn und Paul Nuttall anstelle von Will Ferrell, Vince Vaughn und Co. eingesetzt. Der Clou: Die Dialoge wurden aus echten Reden der Politiker zusammengesetzt. Und wird zum Glück vor dem eigentlichen Blutvergießen ausgeblendet.

Theresa May isst Pommes

Jeder Politiker muss diese Wahlkampfauftritte eigentlich hassen: „Probieren Sie unseren Fisch“, „Ja, diese Pommes schmecken hervorragend“, „Natürlich ist dieses Bier gesund“. Denn wo es was zu essen gibt, wird meist auch fotografiert – und das sieht nicht immer vorteilhaft aus. Schon Angela Merkel und Martin Schulz tappten in die Fisch-Falle:

In diesem Wahlkampf fühlte sich das Netz genötigt, über Theresa Mays Pommes-Appetit zu lachen.

how does Theresa May manage to look so constantly annoyed, I mean she's eating chips there, chips are happy food, come on pic.twitter.com/7S7y9rkq3h — Marie Le Conte (@youngvulgarian) May 2, 2017

Mal im Ernst: Keiner von uns würde wohl gerne beim Essen fotografiert werden. Und vor allem würde keiner von uns dabei eine gute Figur machen. Immerhin ist es noch nicht so weit gediehen wie mit dem ehemaligen Labour-Chef Ed Miliband: Dessen angewiderter Gesichtsausdruck beim Verzehr eines Sandwiches hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite.

Mays Konkurrent Jeremy Corbyn bekommt natürlich auch sein Fett weg – ganz ohne Essen:

"So Charlie got the Chocolate factory, and he found out that they paid NO CORPORATION TAX" pic.twitter.com/EFpizJIChA — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) April 21, 2017

With tekkers like this, can #Corbyn do a Leicester City and win #ElectionDay ? pic.twitter.com/UYBicQOJuj — Soccer Sixes (@SoccerSixesS6) June 8, 2017

Jeremy Corbyn on Wenger, grassroots football and Labour's Istanbul moment https://t.co/RDSTbVsE1S pic.twitter.com/g8bH2UtQUE — soccer 411 (@soccer411) May 31, 2017

La-la-la-Lügnerin

Im Vorfeld der Wahl hat ein Song mit Reggae-Beat die iTunes-Charts aufgemischt, für Ärger bei Theresa May und gute Laune bei jungen Briten gesorgt: „Liar Liar“ von Captain Ska greift die Premierministerin und ihr Team auf allen Fronten an – mit Argumenten. Und einem Ohrwurm.

„The naughtiest thing I ever did“

Was ist das Schmutzigste, was Sie je gemacht haben? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken. Wenn Sie jetzt einen roten Kopf haben, kühlen Sie ihn ab mit dieser Antwort von Premierministerin Theresa May auf die gleiche Frage:

(auf deutsch: „Niemand legt immer ein perfektes Benehmen an den Tag, oder? Ich muss gestehen, dass die Bauern nicht gerade begeistert waren, als ich früher mit Freunden durch ihre Felder gerannt bin.“)

Von Kilian Haller/RND