365 Tage ohne Recht und Freiheit

157 Journalisten sitzen in türkischen Gefängnissen. Chefredakteure, Reporter, Kolumnisten, Fotografen, Zeitungsseitengestalter. „Terrorpropaganda“ lautet die häufigste Anschuldigung. Mal wird ihnen Nähe zur sozialistischen kurdischen Untergrundorganisation PKK vorgeworfen, mal zur religiösen, des Putschversuchs verdächtigten Gülen-Bewegung. Manchmal auch beides zugleich. Dann sind die Anklageschriften besonders krude. Immerhin aber liegen sie vor.

Im Fall Deniz Yücels fehlt bis heute eine Anklageschrift. Yücel sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Ohne zu wissen, was genau ihm vorgeworfen wird. Ohne Aussicht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren.

Yücels Anwalt Veysel Ok beklagte vor einigen Wochen, dass der zuständige Staatsanwalt jeden Kontakt zu ihm ablehne. Er sprach von einer „Bestrafung vor dem Urteil“. Der Umgang der Behörden mit seinem Mandanten sei „weder legal noch logisch“.

Es gibt keinen Anlass, an der Analyse des Anwalts Zweifel zu hegen. Yücels Fall steht beispielhaft für die Zerstörung des Rechtsstaats in der Türkei.

Mehr als 300 Journalisten sitzen weltweit in Gefängnissen

Es sind keine guten Zeiten für Journalisten, Blogger, Autoren, die sich mit Kritik an unwürdigen Zuständen nicht zurückhalten. Weltweit waren am Ende des Jahres 2017 mindestens 326 Medienschaffende inhaftiert. Zwei wurden vermisst. 39 sind 2017 gezielt ermordet worden. 54 entführt. Eher selten, so berichtet das Netzwerk Reporter ohne Grenzen in seinem Jahresbericht 2017 weiter, werden ausländische Journalisten festgesetzt. Unrühmliche Ausnahme: die Türkei und Syrien. In Syrien befinden sich mindestens 22 einheimische und sieben ausländische Reporter in der Gewalt bewaffneter Gruppen, einige davon seit mehr als fünf Jahren.

Die überwiegende Mehrzahl der inhaftierten Journalisten sitzt aber in staatlichen Gefängnissen – die Hälfte von ihnen in nur fünf Ländern: Neben der Türkei und Syrien sind das China, der Iran und Vietnam. Allein in Vietnam sind 19 Blogger inhaftiert. Jedes dieser Länder perfektioniert nach Erkenntnissen von Reporter ohne Grenzen und anderer Menschenrechtsorganisationen sein eigenes Unterdrückungssystem gegen unliebsame Kritiker.

Das Regime in China etwa verweigere inhaftierten Journalisten vorsätzlich eine medizinische Versorgung – in der Hoffnung, dass sie an den Folgen von Erkrankungen im Gefängnis sterben. Die türkische Justiz wiederum hält Journalisten oft über lange Zeit und ohne Urteil in Untersuchungshaft. sus