Explosion in einer Moschee

27 Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

Unter den Opfern sollen auch Kinder sein: Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Der Attentäter sprengte sich in einer schiitischen Moschee in die Luft.