19 Tote bei Angriff auf UN-Soldaten im Kongo

Dakar. Bei einem Rebellenangriff auf die UN-Friedenstruppe im Kongo sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 14 Blauhelm-Soldaten und 5 Angehörige der kongolesischen Streitkräfte getötet worden. Weitere 53 UN-Soldaten seien verletzt worden. Wie UN-Sprecher Farhan Haq am Freitag mitteilte, wurden dabei auch mindestens fünf kongolesische Soldaten getötet. Er bezeichnete die Attacke als die schlimmste der jüngeren Vergangenheit.

Zuvor hatte der Leiter der UN-Friedenstruppen, Jean-Pierre Lacroix, auf Twitter von einer „großen Anzahl“ getöteter und verletzter Soldaten berichtet. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat am Donnerstagabend in der Provinz Nord-Kivu.

Outraged by the attack against @MONUSCO in #NorthKivu DRC last evening, where a large number of @UN peacekeepers have been killed & wounded. Our thoughts & prayers with families & our colleagues in @MONUSCO. Reinforcements are on scene & medical evacuations by Mission ongoing. pic.twitter.com/l84tFHYKMR