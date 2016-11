Etwa 7,5 Millionen „funktionale Analphabeten“ leben in Deutschland. Sie können nicht richtig lesen und schreiben.

© dpa

Bund und Länder

180 Millionen Euro gegen Analphabetismus

Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben – um diese Zahl nach unten zu drücken, will allein der Bund in den nächsten Jahren 180 Millionen Euro ausgeben.