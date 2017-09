Trumps Plan, minderjähriger Kinder illegaler Einwanderer aus den USA auszuweisen, führte am Mittwoch zu Protesten im US-Senat.

© AP

Nach „Dreamer“-Entscheidung

15 US-Staaten klagen gegen Trumps Einwanderungspolitik

Mehrere Bundesstaaten gehen gerichtlich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vor, ein Schutzprogramm für die Kinder von illegalen Einwanderern abzuschaffen. 15 Staaten und die Hauptstadt Washington reichten am Mittwoch Klage bei einem Gericht in New York ein.