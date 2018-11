Paris

In der französischen Stadt Rethondes wurde das Ende des Ersten Weltkrieges besiegelt. Am 11. November 1918 unterzeichneten Alliierte und Deutsche in einem umgebauten Speisewagen auf einer Waldlichtung den Waffenstillstand. 100 Jahre danach, an diesem Samstag, gedachten dort der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel der Opfer des Ersten Weltkrieges – ein Symbol für Versöhnung und Einigkeit.

Am Rande der Gedenkfeier begrüßten Macron und Merkel auch zahlreiche Gäste – darunter eine 101-Jährige, die es gar nicht richtig fassen konnte, den französischen Präsidenten zu treffen. „Das ist fantastisch“, sagte die betagte Frau, als Macron sie begrüßte. „Das ist nicht möglich! Eine kleine gute Frau wie ich darf dem französischen Präsidenten die Hand geben.“

Kurz darauf wendet sich die Dame der Kanzlerin zu – und verwechselt sie mit der Ehefrau des Präsidenten. „Sie sind Frau Macron“, sagt sie an Merkel gerichtet. „Ich bin nicht...nee...ich bin die Kanzlerin von Deutschland“, sagt diese zunächst auf Deutsch, schließlich hat sie eine Übersetzerin an ihrer Seite.

Doch irgendwie klappt das mit dem Übersetzen nicht ganz, also versucht es Merkel noch mal auf Französisch – und zwar zweimal: „Je suis chancelière Allemagne!“

Ob es die Seniorin am Ende verstanden hat, wird nicht wirklich klar, aber die Dame wirkt sehr glücklich – und lässt sich von Macron noch zum Gruppenfoto überreden. Am Ende küsst er sie noch nach französischer Art auf beide Wangen. Und die 101-Jährige verspricht, auch im nächsten Jahr beim Gedenken vor Ort zu sein.

Von RND/das