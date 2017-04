Quiz

Mit kontroversen Aussagen und unüberlegten Tweets sorgt Donald Trump regelmäßig für Schlagzeilen. Am Sonnabend ist er 100 Tage im Amt. Wie gut kennen Sie den neuen US-Präsidenten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz: Wer hat's gesagt?

Washington. „Sie bringen Drogen und Kriminalität in unser Land. Sie sind Vergewaltiger.“ – so äußerte sich US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf über Mexikaner und musste dafür heftige Kritik einstecken. Doch derlei unüberlegte Aussagen sind kein Einzelfall. Welche Aussagen Trump in seiner 100-tägigen Präsidentschaft noch getroffen hat, und welche Zitate wir ihm nur in den Mund gelegt haben, können Sie in unserem Quiz testen.

Von RND/are

The WHite House, Washington