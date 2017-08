Rakka ist von Truppen der Anti-IS-Koalition umzingelt.

Unicef-Warnung

10.000 Kinder sind in Rakka eingeschlossen

In der umkämpften syrischen Stadt Al-Rakka sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Tausende Kinder gefangen. Die Hälfte der geschätzt 20 000 in Al-Rakka festsitzenden Menschen seien Kinder, teilte am Freitag Unicef mit.