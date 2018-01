In diesem Haus in Benndorf hat die Polizei zwei tote Babys gefunden.

© dpa

Mutter festgenommen

Zwei tote Säuglinge gefunden

Grausiger Fund in Sachsen-Anhalt: In einer Wohnung in Benndorf hat die Polizei die Leichen von zwei Säuglingen gefunden. Die Mutter der toten Babys wurde festgenommen.