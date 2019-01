Stuttgart

Gleich zwei Männer sind in den vergangenen Tagen in Stuttgarter Polizeizellen gestorben. Wie Staatsanwalt und Polizei am Montag mitteilten, waren die beiden 48 und 51 Jahre alten Männer unabhängig an zwei verschiedenen Tagen gestorben. Hinweise auf ein Fehlverhalten Dritter gebe es bislang nicht, hieß es. Vor der Aufnahme in Polizeigewahrsam seien die Männer jeweils von einem Arzt untersucht worden. Der habe die Haftfähigkeit der alkoholisierten Männer festgestellt.

Der 48 Jahre alte Mann starb den Angaben zufolge am frühen Mittwochmorgen in einer Ausnüchterungszelle. Laut Obduktion war der Mann aufgrund einer „innere Kopfverletzung“ umgekommen. Es sei unklar, wann er diese Verletzung erlitten hat. Weitere Untersuchungen durch Gerichtsmediziner in Tübingen sollen Klarheit bringen. Der Mann wurde stark betrunken von der Polizei aufgegriffen.

Leichenobduktion soll nach zweifachem Tod in Zelle Klarheit bringen

Der 51 Jahre alte Mann starb am Sonnabendmorgen. Polizeibeamte und zwei Ärzte hatten vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Am Vortag war er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen worden. Geplant war die Verlegung in eine Justizvollzugsanstalt. Am Dienstag soll die Leiche obduziert werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo Ludwigsburg geführt.

