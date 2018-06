Berlin

Bei einem Streit in einem Lokal in Berlin-Charlottenburg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die Polizei sprach am Donnerstag von einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in dem Lokal in der Wilmersdorfer Straße. Drei Männer wurden festgenommen. Ein Ermittler soll zudem gegen 16.15 Uhr auf ein flüchtendes Auto geschossen haben. Ein Hubschrauber sei auf der Suche nach dem Fahrzeug.

Polizisten nehmen während eines Einsatzes am Adenauerplatz in Berlin einen Mann fest. Quelle: dpa

In der Gegend um den Adenauerplatz war am frühen Abend viel Polizei präsent. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurden drei Angreifer festgenommen. Der Tatort liegt nahe dem Kurfürstendamm, dort sind viele Lokale und Geschäfte. Weitere Details waren noch nicht bekannt, der Einsatz lief noch.

Vor zwei Wochen war Charlottenburg Schauplatz einer verheerenden Verfolgungsjagd. Eine 22 Jahre alte Frau wurde von einem Fluchtauto erfasst und tödlich verletzt. Drei Diebe hatten versucht, zivilen Polizeiautos zu entkommen. Einer der Männer starb später im Krankenhaus.

Von RND/dpa