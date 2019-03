Bentwisch

In der Nähe von Rostock sind am vergangenen Sonnabend in einem Waldstück zwei Hunde gefunden worden. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet, sollen die Tiere laut Angaben der zuständigen Kreisverwaltung offensichtlich ausgesetzt worden sein.

Die beiden Hunde, es soll sich dem Bericht nach um eine Bearded Colli-Mischlingshündin sowie einen Neufundländer-Mischlingsrüden handeln, waren mit kurzen Leinen an einem Baum angebunden. Die Herkunft der Tiere ist unklar.

Die Landkreisverwaltung weißt darauf hin, dass es laut Tierschutzgesetzes verboten ist, ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen. Wer dieses Verbot missachtet, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Von RND