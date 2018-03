Protestierer attackieren eine neuen Mautstation in Albanien.© Top-Channel.tv

Autobahngebühren

Zu teuer – Albaner demolieren Mautstelle

Wegen der Einführung einer Maut auf einer Autobahn in Albanien haben aufgebrachte Menschen die neu eingerichtete Zahlstelle demoliert. Die Albaner hätten die Mautstelle bei der Stadt Kukes im Norden des Landes auf der Autobahn in Richtung Kosovo niedergebrannt, so Medienberichte.