Le Havre

Zollbeamte haben in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre 752 Kilo Kokain in einem Container aus Südamerika sichergestellt. Das Rauschgift habe einen Schwarzmarktwert von mehr als 30 Millionen Euro, teilte der zuständige französische Budgetminister Gérald Darmanin am Samstagabend mit.

Der Menge der am Freitag gefundenen Kokain-Beutel sei außergewöhnlich, erklärte der Minister. Nach ergänzenden Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP gab es in dem Fall zunächst keine Festnahme. Es komme viel Kokain auf den Markt, da in den südamerikanischen Ländern Bolivien, Peru und Kolumbien mehr produziert werde, berichtete AFP unter Berufung auf einen Behördenvertreter.

Von RND/dpa