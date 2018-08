Berlin

Der etwa 200 Meter lange Radweg in einer Seitenstraße in Zehlendorf im gutbürgerlichen Südwesten der Stadt hatte viel Spott ausgelöst: Die Markierungen sind in Höhe der Straßenbäume jeweils versetzt. Wer den Weg entlangradeln will, muss also im Zickzack fahren – nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Warum die Firma ihn so markierte, ist unklar.

Im Internet brachte es der Gaga-Radweg zu einiger Berühmtheit und beflügelte die Fantasie vieler Nutzer. Von Streetart, Alkohol-Teststrecke oder einer neuen Touristenattraktion war die Rede. Andere fanden ihn schlicht „idiotisch“.

Von RND/dpa