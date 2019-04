Kölner Domglocken läuten: „Feuer in Notre-Dame trifft unsere Herzen“

Die Domglocken in Köln und Aachen haben am Dienstag nach dem Feuer in Notre-Dame als Zeichen der Solidarität geläutet. „Das Feuer trifft auch unsere Herzen“, hieß es in Erklärungen der Domkapitel. In Köln läuteten alle Glocken sieben Minuten lang - bis auf die St. Petersglocke des Doms, den sogenannten Dicken Pitter, der nur an hohen kirchlichen Feiertagen läute.

dpa Die Glocken des Kölner Dom läuteten als Zeichen der Solidarität.