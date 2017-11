Zeitungsanzeige – 30.000 Euro Finderlohn für Tasche

Ganzseitige Annonce

Es geschah am Berliner Hauptbahnhof: Mit einer ganzseitigen Anzeige in der Berliner „Bild“-Ausgabe hofft ein Unbekannter, eine wertvolle Tasche zurückzubekommen, die ihm abhanden kam. In der Hauptstadt wird gerätselt, was sich darin befinden könnte.

Berlin/Hannover. Klingt irgendwie nach dem Auftakt eines Romans von Krimiautorin Patricia Highsmith. In einer ganzseitigen Anzeige in der „Bild“-Zeitung hat ein Unbekannter am Freitag 30.000 Euro Belohnung für die Rückgabe einer verlorenen Aktentasche ausgesetzt. Betont wurde, die Tasche müsse „inklusive des kompletten Inhalts“ wiederbeschafft werden. Was das sein könnte? Diamanten, Vertragspapiere, Erpresserfotos, Drogen, irgendein Gegenstand von unersetzlichem, ideellen Wert? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, der anonyme Annoncier verrät’s nicht, deutet auch nichts an.